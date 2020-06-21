Опубликовано видео с места теракта в Великобритании

Очевидцы опубликовали кадры с места теракта в центральном парке «Форбери Гарденс» в английском Рединге. Соответствующее видео доступно в Twitter-аккаунте главного редактора The National Pulse Рахима Кассама.

На распространенных кадрах можно заметить, как полицейские и добровольцы оказывают первую медицинскую помощь трем пострадавших. Один из них лежит в луже крови, и ему проводят ему непрямой массаж сердца. Также на записи слышны звуки сирены.

Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения. Полиция задержала нападавшего, его мотивы и личность пока неизвестны. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

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