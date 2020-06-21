Оценена связь теракта в Великобритании с протестами в поддержку чернокожих

В Великобритании оценили связь теракта, который произошел в центральном парке «Форбери Гарденс» Рединга, с шествием в поддержку чернокожих Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления по региону долины реки Темзы.

«Нет никаких признаков того, что этот инцидент связан с протестом BLM, который состоялся сегодня в Рединге», — сказано в сообщении правоохранителей.

Эту же точку зрения подтвердила организатор акции в городе Ниэма Хассан. По ее словам, шествие прошло мирно и контролировалось полицейскими координаторами. «Никто из нас не пострадал. К тому времени, как это случилось, мы все ушли», — заявила она.

Неизвестный напал с ножом на граждан в парке Рединга вечером 20 июня. По предварительным данным, три человека скончались на месте, еще двое получили тяжелые ранения.

Полиция задержала нападавшего, предположительно, он — гражданин Ливии. Его мотивы пока неизвестны. Позднее правоохранители признали произошедшее терактом.

Рединг расположен в 65 километрах к западу от Лондона, в нем проживает около 350 тысяч человек. В субботу, 20 июня, в городе прошли мирные шествия в поддержку движения BLM.

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