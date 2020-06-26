Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Володин рассказал о силе Путина
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Девушка-рестлер припомнила бывшему чемпиону UFC непристойное поведение
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
Депздрав Москвы ответил на сообщение о «доставке» суррогатного младенца курьером
Rambler Group усилил безопасность Rambler&Co ID
Белорусские власти заинтересовало многомиллионное состояние сына Лукашенко
Московские водоемы проверили на коронавирус 
В России анонсирован полет «Супер-Сухого»
Новости партнеров

Пациент напал с ножом на врача из-за невылеченной импотенции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Weibo

Житель китайского города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, напал на врача и ранил его из-за того, что доктор не смог вылечить импотенцию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ноябре 2019 года пациент по фамилии Инь обращался за помощью к 55-летнему профессору-урологу Мэн Цинцзиню из-за того, что страдал рядом сексуальных проблем, включая эректильную дисфункцию и низкое производство спермы.

Инь несколько раз приходил на прием к Цзинцзиню. Врач распорядился, чтобы медсестры сделали ему укол и обследовали при помощи ультразвука. Неизвестно, оказывалось ли китайцу какое-либо еще лечение, но с тех пор в больнице не получали никаких жалоб от пациента или его родственников.

В понедельник, 22 июня, Инь вновь пришел в больницу и сделал вид, что хочет попасть на прием к врачу. Он напал на Цзинцзиня и нанес ему 12 ножевых ран лица, руки и шеи. Другой врач, Лю Юнфэй, поспешил на помощь коллеге, и тоже получил ранения руки. Позже на место происшествия прибыли полицейские и задержали нападавшего.

Представитель больницы Ли Ли рассказала, что нападавшему было около 40 или 50 лет. «Пациент решил, что у него начались проблемы после того, как врач лечил его», — сказала она.

После нападения пострадавший уролог перенес экстренную операцию и был переведен в отделение интенсивной терапии. Его коллеге тоже оказали медицинскую помощь. Состояние обоих врачей стабильно.

«Мы глубоко опечалены и злы из-за такого нападения на врачей в то время, как все наши сотрудники храбро борются с коронавирусом. Мы призываем полицию наказать нападавшего по закону, чтобы защитить права врачей и медицинского сообщества», — говорится в заявлении больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина подал в суд на американскую авиакомпанию Delta Air Lines из-за того, что укололся иглой, оставленной в кармане впереди стоящего кресла. Согласно исковому заявлению, препараты вызывали у Ибарры головокружение, головную боль и ломоту в теле, «взрывную диарею» и импотенцию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese doctor slashed 12 times for failing to cure impotence
Мужчина с диареей и временной импотенцией подал в суд на Delta Air Lines
Китайский производитель ликера подмешивал в напитки средство для потенции
Любитель виагры терроризирует марсельскую аптеку
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0325 июня

«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»

История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
14:38Сегодня

Кабаны украли добычу гепарда и попали на видео

13:23Сегодня

Новорожденного ягненка-циклопа сочли реинкарнацией лжемессии

12:10Сегодня

Распря между женами девять месяцев мешала похоронить миллионера-двоеженца

Из жизни00:0121 июня
Стюре Бергваль

«Все соглашались выступать в этом цирке»

Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
11:07Сегодня

Многоножка подстерегла ребенка в соломинке его стакана

10:06Сегодня

Мужчина сбросил 133 килограмма и поделился историей похудения

09:07Сегодня

Женщина разбогатела и несколько дней не знала об этом

Из жизни00:0214 июня
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьми

Идеальный незнакомец

Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
07:08Сегодня

Принца Гарри назвали жалким

05:01Сегодня

Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья

03:27Сегодня

Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу

Россия
Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
В Москве урегулировали первое ДТП с беспилотником
«Когда наступит конец света»
Наркобиржи, война в Донбассе и мечты о царе: жизнь и грехи главного православного олигарха России
В Подмосковье мужчина пожаловался в полицию на занимающихся сексом соседей
Рома Васильев«Мама, я не умру. Я же обещал»
Чтобы спасти сына, родители собрали два миллиона. Но этого мало, нужна ваша помощь
Половина россиян выступили против прививки от коронавируса
Все материалы
Мир
Молнии убили более 100 человек в Индии
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
В Японии заявили о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
Трех членов одной семьи смыло волной в океан
Николас Мадуро«И никуда уходить не собирается»
В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
Япония задумалась о возможности нанести первый удар по Северной Корее
Indian army soldiers patrol a street near a site of a gunbattle between Indian security forces and suspected militants in Khudwani village of South Kashmir's Kulgam district, April 11, 2018. REUTERS/Danish Ismail - RC168F459240Камни, палки, два врага
Индия и Китай вновь воюют из-за границы. Как закончить многолетний конфликт ядерных держав?
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о скором отбытии Лукашенко в Белоруссию после парада
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Суд отклонил жалобу на арест главного соперника Лукашенко
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Лукашенко назвал Москву столицей родины
Российские военнослужащие на работах по монтированию водоводаСливай воду
Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Все материалы
Экономика
«Газпром» раздаст почти рекордно много денег
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Мишустин одобрил выплаты семьям с детьми
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
США задумали купить Nokia назло Китаю
Канцлер Германии Ангела МеркельСоюз спасения
Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро
Немцы попросили Lada остаться в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Поведение разбившего стекла машины ФСО перед парадом Победы солдата объяснили
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб
Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Ведущий чеченский вор в законе перебрался в Москву
Юрий ПичугинКто в Коми хозяин
В России судят последнего вора в законе, верного понятиям. В 90-е он контролировал целый регион
ФСБ уличила полковника в торговле оборудованием зенитных ракетных комплексов
Все материалы
Наука и техника
Объяснен один из главных симптомов коронавируса
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
Развеян миф о создании автомата Калашникова
«Крупнейший прорыв в истории»
 
Названо число инопланетных океанов в галактике
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Ученые усомнились в эффективности ношения масок детьми
Все материалы
Спорт
Кот отвлек внимание от упражнений гимнастки Солдатовой и стал любимцем фанатов
Запоздалый триумф
«Сити» громит соперника, «Ливерпуль» теряет очки — главные события первой после рестарта недели АПЛ
Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму
Ставка на черное
Русский Драго приехал в Лас-Вегас за победой в UFC. Его ждали пять очень тяжелых раундов
UFC анонсировал бой между россиянином и украинцем
Зеленый ад
Это бразильское боевое искусство поражало жестокостью. С него начались современные ММА
Бой Нурмагомедова с Макгрегором сравнили с коронавирусом
Все материалы
Культура
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
О'кей, бумер
Смерть, Кеннеди и вечность: как понимать новый альбом Боба Дилана
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Наколи мне купола
Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Все материалы
Интернет и СМИ
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
«Это пауки, затягивающие в свои цифровые сети»
Власть над интернетом захватили компании с миллиардами доходов. Чем это грозит миру?
Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном»
В стране дураков
 
Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
Венедиктов призвал государство извиниться перед невиновным Серебренниковым
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
«Представьте, какой эффект на пассажиров окажут девушки»
Мини-юбки, молодость и сексуальность. Как менялись требования к стюардессам в разные времена
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж
Кому можно выезжать и въезжать в страну?
«Утром я проснулся без копейки»
Как россиянин рискнул покорить Турцию на велосипеде, выпил чаю с военными и провел ночь в мечети
Все материалы
Из жизни
Принца Гарри назвали жалким
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу
Стюре Бергваль«Все соглашались выступать в этом цирке»
Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
Участница караоке-вечеринки попыталась взять высокую ноту и попала в больницу
Уильям Аллен Джордан и Мэри Тернер Томсон с детьмиИдеальный незнакомец
Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Все материалы
В Москве продают «Запорожец» по цене Lada Granta
Лучшее автомобильное видео июня 2020
Nissan соревнуется с ветром, Приора превращается в паука, а Ferrari едет на свидание
Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России
Викторина: угадайте автомобиль по описанию
Квиз для тех, кто знает автомобильную историю, как свои четыре колеса
Кабриолеты оказались безопаснее автомобилей с крышей
Знакомимся с турбированным Renault Kaptur
Выбираемся из карантина на обновленном Каптюре с другим салоном и двигателем 1.3
Новый Lamborghini разбили через полчаса после покупки
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы