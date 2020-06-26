Пациент напал с ножом на врача из-за невылеченной импотенции

Житель китайского города Чжэнчжоу, провинция Хэнань, напал на врача и ранил его из-за того, что доктор не смог вылечить импотенцию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ноябре 2019 года пациент по фамилии Инь обращался за помощью к 55-летнему профессору-урологу Мэн Цинцзиню из-за того, что страдал рядом сексуальных проблем, включая эректильную дисфункцию и низкое производство спермы.

Инь несколько раз приходил на прием к Цзинцзиню. Врач распорядился, чтобы медсестры сделали ему укол и обследовали при помощи ультразвука. Неизвестно, оказывалось ли китайцу какое-либо еще лечение, но с тех пор в больнице не получали никаких жалоб от пациента или его родственников.

В понедельник, 22 июня, Инь вновь пришел в больницу и сделал вид, что хочет попасть на прием к врачу. Он напал на Цзинцзиня и нанес ему 12 ножевых ран лица, руки и шеи. Другой врач, Лю Юнфэй, поспешил на помощь коллеге, и тоже получил ранения руки. Позже на место происшествия прибыли полицейские и задержали нападавшего.

Представитель больницы Ли Ли рассказала, что нападавшему было около 40 или 50 лет. «Пациент решил, что у него начались проблемы после того, как врач лечил его», — сказала она.

После нападения пострадавший уролог перенес экстренную операцию и был переведен в отделение интенсивной терапии. Его коллеге тоже оказали медицинскую помощь. Состояние обоих врачей стабильно.

«Мы глубоко опечалены и злы из-за такого нападения на врачей в то время, как все наши сотрудники храбро борются с коронавирусом. Мы призываем полицию наказать нападавшего по закону, чтобы защитить права врачей и медицинского сообщества», — говорится в заявлении больницы.

Ранее сообщалось, что мужчина подал в суд на американскую авиакомпанию Delta Air Lines из-за того, что укололся иглой, оставленной в кармане впереди стоящего кресла. Согласно исковому заявлению, препараты вызывали у Ибарры головокружение, головную боль и ломоту в теле, «взрывную диарею» и импотенцию.

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