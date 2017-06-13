Мужчина с диареей и временной импотенцией подал в суд на Delta Air Lines

Мужчина подал в суд на американскую авиакомпанию Delta Air Lines из-за того, что укололся иглой, оставленной в кармане впереди стоящего кресла. Об этом пишет TMZ.

Инцидент произошел в самолете, выполнявшем рейс из Лос-Анджелеса в Атланту в 2015 году. По словам пассажира Габриэля Ибарры (Gabriel Ybarra), он полез в карман на спинке сиденья, чтобы взять свой кошелек. В этот момент игла впилась ему в палец. Когда мужчина ее вытащил, ранка стала обильно кровоточить.

После случившегося Ибарра обратился к врачу. В итоге ему пришлось в течение года сдавать анализы на ВИЧ. Кроме того, медики прописали ему мощные лекарства, чтобы убедиться, что он ничего не подхватил.

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Согласно исковому заявлению, препараты вызывали у Ибарры головокружение, головную боль и ломоту в теле, а также «взрывную диарею». Кроме того, как утверждает пострадавший, он на протяжении нескольких месяцев не мог выполнять «свои обязанности в качестве мужа».

Поскольку информации о результатах тестов на ВИЧ в материале нет, видимо, они были отрицательными.

Комментариев от авиаперевозчика пока не поступало.

Delta была основана в 1924 году. Изначально это была небольшая компания, называвшаяся Huff Daland Dusters. Она занималась опылением посевов. В 2008 году Delta Air Lines объединилась с NorthWest Airlines и в настоящее время является один из крупнейших в мире перевозчиков — ее самолетами пользуются более 160 миллионов пассажиров в год.