Роспотребнадзор призвал прекратить панику из-за слухов о зараженных ВИЧ иглах

Роспотребнадзор призвал россиян не верить информации о якобы имевших место случаях заражения ВИЧ в результате укола иглой, оставленной в общественном месте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там отмечают, что подобная информация ранее появлялась неоднократно, однако достоверных случаев заражения таким путем в России не фиксировалось. Роспотребнадзор призвал граждан больше читать про ВИЧ-инфекцию, проверять информационные источники и оставаться спокойными.

«Вирус иммунодефицита человека может жить и размножаться только в организме человека, вне организма он быстро теряет жизнеспособность и погибает. Вирус не сохраняется ни в сухой капле крови, ни в высохших биологических жидкостях (сперме, слюне или грудном молоке)», — напомнили в ведомстве. Вирус быстро погибает при нагревании до 60 градусов по Цельсию, обработке любыми дезинфицирующими средствами, подчеркивает Роспотребнадзор.

Также в сообщении указаны реальные наиболее распространенные способы заражения — незащищенные половые контакты, внутривенное введение наркотиков, при грудном вскармливание от инфицированной матери.

В апреле правительство России обозначило правила ведения федерального реестра лиц, зараженных ВИЧ и больных туберкулезом. Так, в него в течение трех дней после заражения будут вноситься паспортные данные, диагноз, сведения об инвалидности и данные о лечении.