В СПИД-центре пожаловались на грозящую нехватку препаратов

Федеральный центр борьбы со СПИДом может в июне столкнуться с недостатком препаратов. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава организации Вадим Покровский.

«Пока нет препаратов, которые бы кончились совсем. К июню может возникнуть такая проблема. Препараты в принципе физически существуют, но к нам пока не поступили. Когда они поступят, мы не знаем», — заметил Покровский.

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Отмечается, что в этом году центр не включили в централизованную систему закупки антиретровирусных препаратов. В Минздраве ранее утверждали, что дефицита лекарств в учреждении не возникнет.

Покровский добавил, что ситуация с заражением ВИЧ-инфекцией в России продолжает ухудшаться. «За прошлый год было сообщено о 103,5 тысячи новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3 процента больше, чем в 2015 году», — отметил он.

В ноябре 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что в 10 российских регионах наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ. По ее словам, вирус распространен по стране неравномерно: показатели напрямую зависят от активности наркотрафика.