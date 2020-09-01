В Татарстане застрелили убившего грабителей в своем доме бизнесмена

В Бугульме, Татарстан, застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который два года назад отбил свой дом от грабителей и убил двух из них. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Киллер подкараулил мужчину днем 1 сентября на базе его фирмы «Изобилие». Деданина госпитализировали, но в больнице он скончался. Один из сотрудников его фирмы сумел задержать киллера. Его зовут Араик Мирзоян, сообщает Telegram-канал «112».

Бизнесмен прославился осенью 2018 года после жесткого отпора ворвавшимся в его дом грабителям. Утром 12 сентября 2018 года на территорию его частного дома в Бугульме проникли трое разбойников. Угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие, они накинулись на хозяев: Деданина и его супругу, а также их гостя, и связали их. Но мужчинам удалось высвободиться, и они вступили в драку с налетчиками. Деданин схватил нож и нанес несколько ударов двоим, третий успел сбежать. Его позже поймали.

За смерть двух грабителей на Деданина завели уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны. История вызвала большой резонанс, вскоре прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против Деданина.

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