Расстрелявший бизнесмена в Татарстане киллер рассказал о мотиве убийства

Киллер Араик Мирзонян, расстрелявший бизнесмена Евгения Деданина, на допросе признался, что мотивом убийства стала месть. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Мирзонян рассказал, что один из грабителей, который два года назад напал на Деданина и в ходе драки был смертельно ранен бизнесменом, был его другом.

По данным издания, теперь следователи допросят жену погибшего налетчика — возможно, она знала о готовящемся убийстве Деданина.

Осенью 2018 года в дом бизнесмена Евгения Деданина ворвались грабители. Они накинулись на хозяев дома и их гостя, и, угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие, связали жертв. Деданину удалось высвободиться, и в ходе драки с бандитами он смертельно ранил двух налетчиков ножом.

Из-за смерти грабителей на Деданина завели уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны. История вызвала большой резонанс, вскоре прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против Деданина.

Ранее сообщалось, что киллер Араик Мирзонян подкараулил бизнесмена днем 1 сентября на базе его фирмы «Изобилие» и застрелил. Деданина госпитализировали, но в больнице он скончался. Один из сотрудников его фирмы сумел задержать киллера и передать полицейским.