18-летний россиянин вступился за женщину и был убит

В городе Павлово Нижегородской области грабитель убил 18-летнего местного жителя и ранил 17-летнего подростка, которые вступились за подвергшуюся нападению женщину. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Злоумышленник напал на женщину вечером 3 января. Она закричала, и на помощь подоспели двое прохожих. Грабитель попытался скрыться от них, но те догнали его. В потасовке он нанес оппонентам ножевые ранения и скрылся. Один из пострадавших скончался на месте, второй попал в больницу.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. 4 января подозреваемого задержали у него дома и заключили под стражу.

Как пишет «Регион Online», погибший — 18-летний Сергей Ачунин. 4 января ему исполнилось бы 19 лет. По информации издания, юноша будет посмертно представлен к награде.

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