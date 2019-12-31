Москвича едва не зарезали в автобусе

Пассажиру рейсового автобуса в Коммунарке в Новой Москве нанесли несколько ножевых ранений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, злоумышленники могут быть выходцами из стран ближнего зарубежья.

Во время поездки между пассажиром и двумя мужчинами началась драка. Один из них достал нож и несколько раз ударил оппонента, едва не зарезав его, а затем скрылся с сообщником. Пострадавшего госпитализировали.

Начата доследственная проверка, сказали агентству в пресс-службе столичного главка МВД.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «ОПЕР Слил». На кадрах видно, как между одним мужчиной и еще двумя завязывается потасовка в салоне автобуса. После первой стычки пассажир снимает куртку и пиджак и снова лезет в драку, но один из оппонентов около 10 раз бьет его ножом в живот.

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