Десятки дворников с лопатами устроили побоище в центре Москвы и попали на видео

РЕН ТВ

Несколько десятков дворников устроили драку на улице Ефремова в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 ноября. На кадрах, появившихся в редакции телеканала видно, как группа людей сначала пытается догнать другую, а затем стороны сходятся врукопашную.

Прибывшая на место драки полиция задержала более 10 человек. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

По некоторой информации, часть участвующих в потасовке людей использовала в качестве оружия лопаты и ломы. При этом в ГУ МВД России по Москве телеканалу рассказали, что никто серьезных травм не получил.

В 2016 году в одном из общежитий на Москвы произошла массовая драка между выходцами из разных регионов России и приезжими из Средней Азии. Компания россиян распивала спиртные напитки, и в какой-то момент между ними и проживающими в том же здании приезжими из Узбекистана и Таджикистана, которые работают дворниками, произошла ссора, переросшая в драку с применением ножей и молотков. В результате двое участников конфликта получили травмы, 15 человек были задержаны и доставлены в полицию.

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