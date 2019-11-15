Тело зарезанной женщины нашли в парке «Лосиный остров»

В столичном парке «Лосиный остров» нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом в пятницу, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, 45-летняя женщина обнаружена погибшей в парке со множеством ран на теле. Ведется розыск подозреваемого. По факту случившегося возбуждено дело об убийстве.

Со своей стороны, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что погибшая была жительницей района. По предварительным данным, ее убили на месте ножом. Ведется розыск подозреваемого, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге одноклассник случайно зарезал школьницу, ударив в грудь ножом. 5 ноября несовершеннолетняя умерла после драки между шестью подростками. Во время потасовки она получила тяжелую рану и умерла в больнице, возбуждено уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru