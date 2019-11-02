Российский школьник пырнул ножом одноклассника

В городе Кудрово Ленинградской области конфликт двух учеников восьмого класса закончился поножовщиной. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне. Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.

Он задержан. Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как пишет 47news, в полицию о произошедшем сообщила 16-летняя ученица девятого класса. Ранее ни один из школьников не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В октябре сообщалось, что в двух российских школах — в Москве и Сахалинской области — обнаружили «бойцовские клубы».

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