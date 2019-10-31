В российском регионе обнаружили еще один бойцовский клуб для школьников

На территории городского округа «Охинский» в Сахалинской области были организованы уличные кулачные бои, в которых участвовали несовершеннолетние, сообщается на сайте региональной прокуратуры, которая инициировала проверку.

Ранее портал Okha65.ru писал, что в одной из местных групп во «ВКонтакте» подросткам предлагалось принять участие в боях без правил один на один. На паблик подписаны в основном молодые люди от 13 до 17 лет. «Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника», — говорилось в одном из объявлений.

Расписание «бойцовского клуба» публиковалось на стене сообщества, последний бой прошел 29 октября в городском парке. Там же в группе выкладывались видео с прошедших схваток, на которых видно, как дерутся подростки в тряпочных перчатках, а за ними наблюдают десятки «членов клуба». Издание не уточняет, получают ли участники боев за это деньги.

В начале октября в одной из московских школ обнаружили похожий «бойцовский клуб», в котором младшеклассники дрались без правил за вознаграждение.

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