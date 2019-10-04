Стали известны подробности организации бойцовского клуба в московской школе

Ученики московской школы №97 рассказали подробности об организованном там бойцовском клубе, в котором школьники дрались за деньги. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Один из учеников шестого класса рассказал, что минимальной ставкой была тысяча рублей. Деньги получали не только те, кто ставил на победителей, но и сам боец. При этом ребенок не уточнил, в каких пропорциях делили выигрыш. Деньги за вход с детей не брали. Школьник также рассказал, что правил драки не было. Дети бились до первой крови, за этим наблюдали другие школьники.

Другая ученица рассказала, что во время боя одному из детей выбили четыре зуба. Родителям школьники соврали, что упали. При этом дети не раскрыли имена тех, кто придумал и организовал бойцовский клуб.

Журналистка «Комсомольской правды» отметила, что в школу не пускали никого, кроме учеников и сотрудников заведения. Охранник объяснил, что все из-за журналистов, которые «атакуют» учебное заведение.

3 октября стало известно, что в Москве ученики школы № 97 создали бойцовский клуб, в котором дрались младшеклассники, а дети постарше делали на них ставки. Известно, что старшеклассники уговаривали учеников 5-6 классов драться за деньги. Об этом стало известно после того, как одна из учениц показала видео отцу. В руководстве школы утверждали, что бойцовского клуба в школе не было — драку объяснили конфликтом нескольких учеников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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