В московской школе устроили бойцовский клуб со ставками для младшеклассников

Baza / Telegram

В Москве ученики школы № 97 создали бойцовский клуб, в котором дрались младшеклассники, а дети постарше делали на них ставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, старшеклассники уговаривали детей из 5-6 классов драться друг с другом за деньги. История раскрылась после того, как одна из учениц показала видео с очередной встречи бойцовского клуба отцу.

Baza также опубликовала видео, на котором несколько школьников стоят в парке в кругу, а перед ними дерутся четверо мальчиков, некоторые очевидцы снимают драку на телефон. В какой-то момент в кадре остаются двое подростков, один из них несколько раз бьет другого по голове, после чего с разбега прыгает на двух других дерущихся мальчиков.

Руководство школы заявило, что встречи клуба проходили вне стен учебного заведения. Там отметили, что несколько учеников поругались и устроили разборки, но никаких ставок не было. Родители детей в свою очередь заявили, что подобное происходит регулярно, а ученики старших классов делают ставки на младшеклассников. Детям якобы предлагают деньги за участие в боях.

Директор школы Ирина Мальчевская заявила принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, что руководство учебного заведения разбирается в ситуации. Она также подчеркнула, что события на видео происходят на территории ближайшего парка во внеучебное время. Полиция проводит проверку инцидента.

Ранее в московской школе №1536 дети поиздевались над сверстником, окунув его головой в унитаз. На записи видно, как несколько парней держат школьника, после чего насильно опускают его голову в унитаз и говорят: «Нюхай». После этого они выталкивают его из кабинки туалета, а школьник безуспешно пытается догнать одного из обидчиков с камерой.

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