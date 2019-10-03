Российские школьники окунули сверстника головой в унитаз и сняли это на видео

@contact42530360 / Twittter

В московской школе №1536 школьники поиздевались над сверстником, окунув его головой в унитаз. Видеозапись инцидента опубликовала пользовательница Twitter Ирина Романова.

Как отметила Романова, пострадавший мальчик — член детского ансамбля «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника.

На записи видно, как несколько парней держат школьника, после чего насильно опускают его голову в унитаз и говорят: «Нюхай». После этого они выталкивают его из кабинки туалета, школьник пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце записи видно, как мальчик замахивается на автора видео, на этом запись прерывается.

Телеканал 360 связался с классной руководительницей ребенка, та сказала, что в школе узнают детали и разбираются в происшествии. Она отметила, что это «не вчера было».

Ранее в Нижегородской области подростки облили бензином и подожгли восьмилетнего мальчика из любопытства. Мальчик рассказал, что завязывал шнурки, когда подростки облили его бензином, бросили спичку и убежали. Сбить пламя ему помогли взрослые. Он получил ожоги нижних конечностей второй и третьей степени.

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