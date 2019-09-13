Российского школьника посадили за убийство друга на вечеринке

Суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы 17-летнего жителя республики Саха (Якутия) за убийство сверстника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, 3 января 2019 года трое на тот момент 16-летних друзей устроили вечеринку в квартире одного из них в поселке Пеледуй Ленского района республики. Подростки распивали спиртное, поссорились и устроили драку. Один из них повалил приятеля на пол и нанес ему множественные удары ножом.

Третий участник вечеринки убежал из квартиры за помощью, и к моменту его возвращения со взрослым родственником потерпевший не подавал признаки жизни. Он скончался от полученных ранений. К тому моменту его убийца скрылся, но его поймали и 7 января арестовали.

Проведенная в ходе расследования психолого-психиатрической судебная экспертиза установила, что несовершеннолетний осознавал преступный характер своих действий и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Следователи внесли представление сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений о недостаточно эффективном контроле за несовершеннолетними, что повлекло совершение особо тяжкого преступления.

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