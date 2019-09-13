Силовые структуры
 
Последние новости
Чиновников в России станет меньше
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
В посадившем за руль маленького сына пьяном мужчине узнали российского чиновника
Порошенко прогулял заседание Рады ради допроса
Чубайс объяснил провалы российской экономики
Пересмотрены главные свойства Вселенной
Пассажир купил авиабилет за 950 евро и просидел десять часов в сломанном кресле
В Европе задумались о создании новой валюты
Ургант высмеял борьбу с алкоголизмом с помощью святой воды
Регистрацию «Фризиума» в России ускорят
Новости партнеров

Российского школьника посадили за убийство друга на вечеринке

Перейти в «Мою Ленту»

Суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы 17-летнего жителя республики Саха (Якутия) за убийство сверстника. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, 3 января 2019 года трое на тот момент 16-летних друзей устроили вечеринку в квартире одного из них в поселке Пеледуй Ленского района республики. Подростки распивали спиртное, поссорились и устроили драку. Один из них повалил приятеля на пол и нанес ему множественные удары ножом.

Третий участник вечеринки убежал из квартиры за помощью, и к моменту его возвращения со взрослым родственником потерпевший не подавал признаки жизни. Он скончался от полученных ранений. К тому моменту его убийца скрылся, но его поймали и 7 января арестовали.

Проведенная в ходе расследования психолого-психиатрической судебная экспертиза установила, что несовершеннолетний осознавал преступный характер своих действий и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Следователи внесли представление сотрудникам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений о недостаточно эффективном контроле за несовершеннолетними, что повлекло совершение особо тяжкого преступления.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Устроивший бойню подросток рассказал другу о легкости убийства
Устроивший бойню подросток оказался «гордостью класса»
Появились подробности массовой бойни в селе под Ульяновском
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0212 сентября
Захарий Калашов

«Его приемы лихих 90-х устарели»

Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
10:11Сегодня

Вскрылись махинации с миллиардными накоплениями россиян

21:2212 сентября

Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей

19:5512 сентября

Российских полицейских предупредили об охоте на них иностранных спецслужб

Силовые структуры00:02 6 сентября

«У меня полная обойма — вся вам достанется»

Этот генерал создал самую суровую зону и «сломал» 130 авторитетов. Воры грозили ему смертью
16:5412 сентября

Россиянку отправили мести улицы за продажу дырявых презервативов

15:1412 сентября

Борьбу с наркотиками в Москве возглавил воспитатель суворовцев

14:1912 сентября

Лучший следователь ФСБ сел за взятку в 55 миллионов рублей

Силовые структуры00:04 3 сентября

Без следа и следствия

Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
13:5412 сентября

Перевод заключенных в заброшенную башню «Бутырки» объяснили их же просьбой

13:1912 сентября

Дела главного вора России бесследно исчезли при ремонте отдела полиции

13:0312 сентября

Россияне смогут эффективнее судиться

Россия
В посадившем за руль маленького сына пьяном мужчине узнали российского чиновника
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Регистрацию «Фризиума» в России ускорят
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Российским врачам предложат больше денег
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Отказавшиеся лечить ребенка с опухолью в праздники врачи избежали наказания
Все материалы
Мир
Индусы пытались утопить статую бога и умерли
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Еще одна страна признала марихуану лечебной
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Сноуден назвал условие для возвращения в США
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Вашингтон раскроет имя еще одного подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский сделал заявление об антироссийских санкциях
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
На Украине проведут расследование «Иловайского котла»
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
Зеленский анонсировал новый обмен заключенными с Россией
Россия и Украина обменялись заключенными
Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки
Порошенко позавидовал Зеленскому и напросился на свадьбу
Все материалы
Экономика
Объяснено нежелание бизнесменов вкладываться в Россию
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Названо число затронутых грядущим повышением минимальной оплаты труда россиян
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
Россиян накормят искусственным мясом
Рублевские грядки
О юристе, ставшем картофелеводом
Решившийся улететь в космос миллиардер оставил бизнес
Все материалы
Силовые структуры
Российского школьника посадили за убийство друга на вечеринке
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Вскрылись махинации с миллиардными накоплениями россиян
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Изнасилованная дознавательница из Уфы захотела сотни миллионов рублей
Дональд Трамп и Сергей ЛавровСША эвакуировали своего шпиона из России
Высокопоставленный чиновник передавал ЦРУ оборонные секреты
Российских полицейских предупредили об охоте на них иностранных спецслужб
Все материалы
Наука и техника
Создан безопасный для волос способ лечения рака
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
В НАТО завершили создание «Черного шершня»
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
У всех людей нашли опасные клетки неизвестного типа
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Названы самые грязные в мире деньги
Все материалы
Спорт
Отсутствие женщин на семейном фото Нурмагомедова озадачило болельщиков
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Овечкин дал совет пойманному на кокаине Кузнецову
Хуан Мата«Я сразу почувствовал здесь дух победителей»
Они приехали в АПЛ чужаками, но стали легендами: истории Хуана Маты и Михаэля Баллака
Раскрыта суть разговоров Нурмагомедова с отцом во время боя с Порье
Хабиб Нурмагомедов«Его парни — просто кучка хулиганов»
Нурмагомедов вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Юная пловчиха слишком сильно оголила ягодицы и была лишена победы
Все материалы
Культура
Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала информацию о блокировке счетов
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
ТиматиНе заказали, а подарил
Кого из российских артистов обвиняли в продажности и чем это кончилось
Опозорившемуся на сцене Билану дали второй шанс
Не спешите их хоронить
Смерть Сталина и жизнь Ходорковского: новое документальное кино о России
Никас Сафронов попал в аварию
Все материалы
Интернет и СМИ
Еще два почтовых сервиса оказались под угрозой блокировки в России
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Паралимпиец истек кровью при подготовке к телешоу
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
Малышева дала россиянам советы по смене пола
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Депутат Госдумы возмутился общением детей с геем на YouTube
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
56-летняя голливудская актриса снялась голой и попала на обложку модного журнала
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Раскрыты простые способы хорошо одеваться
Все материалы
Путешествия
Мадуро объявил об открытии авиасообщения между Москвой и Каракасом
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Пассажир купил авиабилет за 950 евро и просидел десять часов в сломанном кресле
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
«Здесь над душой никто не стоит»
Как живет один из самых бедных и труднодоступных регионов России
Пилот запаниковал при посадке самолета и вышел из кабины
Все материалы
Из жизни
Потерявшаяся собака годами ждала у обочины своего хозяина и дождалась
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Огромный варан побывал в желудке питона и выбрался живым
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Супружеская пара покопалась в машине и крупно обогатилась
«Обреченность висела в воздухе»
Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Врач самовольно убила пациентку и была оправдана
Все материалы
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Премьеры Франкфурта 30, 40 и 50 лет назад
Несколько очень важных моделей, чей путь начался с подиумов автосалона во Франкфурте
Франкфурт-2019: главные новинки
Самые важные и интересные автомобили главного автосалона осени
Tesla Model S получит трехмоторную силовую установку
Экологи назвали самых «грязных» автопроизводителей
Lada Granta получит бортовой компьютер с базой данных МВД
Все материалы
Дом
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Льготная ипотека на Дальнем Востоке обойдется России в миллиарды рублей
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Поселиться в советском доме предложили за 50 тысяч евро в месяц
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Москвичи начали селиться в микроквартиры
«Люди ходить боятся»
Это самый опасный город России. В нем творится беспредел, но жители не хотят его покидать
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Нацпроекты сделали узнаваемее
На Кубани отчитались о ремонте дорог
Все материалы