Устроивший бойню подросток рассказал другу о легкости убийства

16-летний школьник, убивший свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области и покончивший с собой, перед смертью отправил аудиосообщение своему другу. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В нем подросток признался, что ему «было легко» расправляться с родными.

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Друг погибшего ранее отметил, что тот был спокойным, добрым и отзывчивым, стремился закончить школу на «отлично», получить медаль и поступить в один из вузов Ульяновска. «Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек», — отметил приятель.

Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

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