Появились кадры с места массовой бойни под Ульяновском

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале оперативное видео с места убийства семьи в селе Патрикеево Ульяновской области. На кадрах видно, как криминалисты проводят оперативно-следственные мероприятия в доме погибших. В комнатах полно детских игрушек. Неубранная кровать рядом с ученическим столом.

Подросток, убивший своих родных, был отличником, а семья считалась благополучной. Соседи и знакомые рассказали, что юношу могла толкнуть на преступление ревность, сообщает Telegram-канал Baza. Он считал, что мама стала меньше уделять ему внимания после рождения в 2015 году близнецов. Подросток часто жаловался, что нужен только как бесплатная няня.

Подозреваемый оставил предсмертную записку, в которой написал, что решился на убийство родственников, чтобы «забрать их с собой». Согласно предварительной версии, он зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру» о двух версиях случившегося. Подросток мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело после того, как в одном из домов были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Все они были членами одной семьи. Кроме того, возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, обнаружено тело подростка, являвшегося родственником погибших.

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