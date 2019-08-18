Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства

В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник «День части». Об этом рассказал один из ближайших друзей подростка, зарезавшего своих родственников, пишет «Московский комсомолец».

По словам собеседника издания, он был одним из последних, кто видел юношу перед преступлением: «Я ему отдал модем. Мы с ним постояли, поговорили, он рассказал, кто был на празднике, что там было, с кем он танцевал».

Отмечается, что их встреча после «Дня части» состоялась в период с 23:30 до 00:00 по местному времени (22:30-23:00 по московскому). Как пояснил он газете, мальчик был «в нормальном состоянии», не был злым, однако от него пахло спиртным.

Друг погибшего также отметил, что тот был спокойным, добрым и отзывчивым, стремился закончить школу на «отлично», получить медаль и поступить в один из вузов Ульяновска. «Сериал "Доктор Хаус" накануне посмотрел, все сезоны. И аниме где-то с 8 класса смотрел», — добавил собеседник «МК», отметив также, что подросток не увлекался оружием.

«Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек», — заключил школьник.

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18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Также в 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний было обнаружено тело подростка.

Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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