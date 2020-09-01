Момент убийства бизнесмена в Татарстане попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент расстрела бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане. Видео во вторник, 1 сентября, публикует Telegram-канал «112».

На записи видно, что киллер Араик Мирзонян подошел к Деданину сзади и несколько раз выстрелил в предпринимателя, в том числе в голову.

Как уточняет канал, после этого нападавший сел в машину и попытался скрыться с места преступления, но его остановил сотрудник фирмы бизнесмена. Мужчина на своем автомобиле догнал убийцу и прижал к стене, задержав до приезда сотрудников полиции.

На допросе киллер признался, что убил бизнесмена из мести. Один из грабителей, который два года назад напал на Деданина и в ходе драки был смертельно ранен бизнесменом, был его другом.