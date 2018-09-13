Появилось видео с грабителями и убившим их хозяином дома

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следователи в Татарстане изучают видео с камер наблюдения, установленных в доме 41-летнего жителя Бугульмы Евгения Деданина, который убил двух из трех грабителей.

На записи, опубликованной Следственным комитетом на своем YouTube-канале, видно, как двое преступников в масках ведут связанного хозяина дома.

В отношении Деданина возбуждено уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны. По версии следствия, около 8 часов 20 минут 12 сентября на территорию его дома в Бугульме проникли трое злоумышленников. Угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие, они накинулись на хозяев и находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки.

Деданину и его другу удалось освободиться, и они вступили в бой с грабителями. Во время драки хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум злоумышленникам, третий скрылся с места происшествия, однако быстро был задержан.

Установлены личности погибших — это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев.

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