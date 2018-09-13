Дело против убившего разбойников россиянина отменено

Прокуратура Татарстана признала незаконным и отменила решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Бугульмы Евгения Деданина, который убил напавших на его дом разбойников. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

«Бугульминский предприниматель [Деданин] действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден. Незаконное постановление следователя о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела (...) отменено», — говорится в сообщении.

Ранее 13 сентября сообщалось, что следователи в Татарстане изучают видео с камер наблюдения, установленных в доме 41-летнего Евгения Деданина, который убил двух из трех злоумышленников. На записи, опубликованной Следственным комитетом России на своем YouTube-канале, видно, как двое преступников в масках ведут связанного хозяина дома.

В отношении Деданина было возбуждено уголовное дело о превышении пределов необходимой обороны. По версии следствия, 12 сентября около 08:20 на территорию его дома в Бугульме проникли трое злоумышленников. Угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие, они накинулись на хозяев и находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки.

Деданину и его другу удалось освободиться, и они вступили в бой с грабителями. Во время драки хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум злоумышленникам, третий скрылся с места происшествия, однако быстро был задержан. Установлены личности погибших — это жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев.

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