Россиянин убил своих родителей 20 ударами ножа

В Самаре в квартире, расположенной в Промышленном районе, 40-летний житель набросился на родителей и жестоко убил их 20 ударами ножа. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по области.

По предварительным данным, примерно с 25 по 31 августа на фоне бытового конфликта с семьей мужчина решил расправиться со своими матерью и отцом. Он схватил нож и нанес не менее 10 ударов каждому из них, а потом отрезал женщине голову. Потерпевшие скончались, а их сын скрылся с места происшествия.

Позже, 4 сентября, подозреваемого разыскали в Санкт-Петербурге и доставили в Самару, предъявив обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Уточняется, что мужчина признался в убийстве. В отношении него рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июле сообщалось, что в Тюмени 24-летний сын двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой пришел к своей бывшей девушке, у которой в гостях был однокурсник, и набросился на молодого человека с мачете. Потерпевшему он нанес тяжелые раны головы, тела и левой руки.