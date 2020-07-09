Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете

В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает URA.RU.

По данным издания, 6 июня Владимир Проскуряков пришел к своей бывшей девушке, у которой в гостях находился ее однокурсник. Студенты-архитекторы вместе выполняли проектную работу. Проскуряков тут же набросился на молодого человека с мачете и изрубил его, нанеся тяжелые раны головы, тела и левой руки. На крики девушки в квартиру вбежали двое соседей. Один из мужчин, пытавшихся остановить юношу, также получил тяжелую рубленую рану руки. Подозреваемого удалось задержать только прибывшему экипажу полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Сообщается, что пострадавший студент стал инвалидом третьей группы и, скорее всего, потерял возможность получить профессию архитектора — он левша и теперь не может сгибать руку. Наталья Проскурякова заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию, и ее сын должен будет сам ответить за содеянное.

На первое заседание суда, которое состоялось 9 июля, подозреваемый не явился, в связи с чем оно было перенесено.

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