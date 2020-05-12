ФСБ за подготовку теракта задержала россиянина с коктейлями Молотова и мачете

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По подозрению в подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов задержан россиянин 2001 года рождения. У него изъяты пистолет, мачете, коктейли Молотова, а также дневники, в которых говорится о готовящемся теракте.

ФСБ обнародовала оперативную съемку задержания подозреваемого.

Видео: t.me/rian_ru

На кадрах бойцы спецназа врываются в квартиру, укладывают мужчину на пол и надевают наручники. Показано мачете производства Бразилии, пистолет, найденные у подозреваемого.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело.

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