Сдавшая дом террористам россиянка рассказала об одном из боевиков

Жительница Свердловской области, которая сдала дом планировавшим теракт сторонникам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация), рассказала об одном из боевиков. Ее слова приводит «Новая газета».

Собеседница издания Марина — председатель кооператива, где в ночь на 30 апреля ФСБ ликвидировала террористов. Она пояснила, что сдала сторожевой домик мужчине по имени Юрий. «Еще обратила внимание, что по паспорту он русский, хотя внешность — нет. Бородатый. Он сказал, что работает бригадиром, и ему нужно где-то оставить строительный инструмент», — добавила женщина, уточнив, что Юрий жить здесь не собирался.

Газета уточняет, что Юрий и его знакомые были убиты в ходе спецоперации. Паспортные данные ликвидированного арендатора Марина передала полиции.

Контртеррористическая операция проходила на территории СНТ «Ручеек» под Екатеринбургом. По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, спецслужбы готовились к пресечению резонансных преступлений террористической направленности. Позже местные жители рассказали, что ночью их разбудили оперативники ФСБ, которые сообщили о готовящемся мероприятии и попросили собраться для эвакуации. Часть людей погрузили в автобусы, которые отъехали от места операции, после чего послышались выстрелы и автоматные очереди.

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