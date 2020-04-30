Перестрелка бойцов спецназа ФСБ с террористами в Екатеринбурге попала на видео

Видео: t.me/Lshot

Перестрелка бойцов спецназа ФСБ с террористами на территории дачного поселка в Екатеринбурге попала на видео. Ролик в четверг, 30 апреля, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как спецназ обстреливает дачный дом из пулемета: слышны выстрелы, видны вспышки. Затем бойцы специального подразделения, прикрываясь бронированным щитом заходят в помещение, показано оружие террористов и простреленный в нескольких местах легковой автомобиль.

Контртеррористическая операция проходила на территории СНТ «Ручеек» недалеко от Челябинского тракта под Екатеринбургом. Ликвидированные террористы оказались сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, спецслужбы готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

Ранее 30 апреля сообщалось, что свидетели, проживавшие рядом с домом, где проходила операция ФСБ, рассказали о ликвидации террористов. По словам соседей, ночью их разбудили оперативники ФСБ, которые сообщили о готовящемся мероприятии и попросили собраться для эвакуации.

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