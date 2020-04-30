Свидетели рассказали о ликвидации ФСБ террористов в Екатеринбурге

Свидетели, проживавшие рядом с домом, где проходила операция ФСБ, рассказали о ликвидации террористов. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Znak.

По данным издания, контртеррористическая операция проходила на территории СНТ Ручеек недалеко от Челябинского тракта под Екатеринбургом. Ликвидированные террористы жили в сторожевом домике. По словам соседей, ночью они были разбужены оперативниками ФСБ, которые сообщили о готовящемся мероприятии и попросили собраться для эвакуации. Часть людей погрузили в автобусы, которые отъехали от места операции, после чего послышались выстрелы и автоматные очереди.

Домик, в котором скрывались террористы, постоянно сдавался в аренду. Долгое время там жила семья с пятью детьми. Что касается ликвидированных боевиков, то они жили неприметно, не привлекая к себя внимания.

В ночь на 30 апреля ФСБ России предотвратила подготовку терактов и в ходе операции уничтожила троих террористов, отказавшихся сдаться. Ликвидированные боевики оказались сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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