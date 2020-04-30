Ликвидированные в Екатеринбурге террористы оказались сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге террористы оказались сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом в четверг, 30 апреля, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает ТАСС.

По данным оперативного штаба НАК, они готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности. Операция началась после получения информации о местонахождении боевиков в Чкаловском районе Екатеринбурга. Жители соседних домов были эвакуированы, подозреваемых заблокировали. После уничтожения боевиков в доме обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и патроны.

Ранее 30 апреля было опубликовано видео с места предотвращения сотрудниками ФСБ теракта и ликвидации террористов в Екатеринбурге.

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