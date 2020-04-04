В России ликвидировали боевика ИГ

В Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает «Интерфакс».

Как сообщили в НАК, при попытке задержания, мужчина открыл стрелять по сотрудникам спецназа, но «был нейтрализован». По данным Комитета, боевик был связан с «Исламским государством» и планировал выехать на Ближний Восток после совершения теракта.

При себе у мужчины обнаружили оружие и боеприпасы.