ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре

В Краснодаре предотвращен теракт, задержан подозреваемый с самодельной бомбой. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, задержанный является гражданином России, 26-27 лет. В его автомобиле находилось самодельное взрывное устройство. В мобильном телефоне подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили переписку с членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Спецслужбы показали оперативное видео задержания подозреваемого.

РИА Новости

На кадрах видны бойцы ФСБ, которые укладывают на пол и надевают наручники на задержанного мужчину. Показано СВУ, начиненное поражающими элементами.

Сообщается, что задержанный собрал бомбу из подручных средств.

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