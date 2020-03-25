Убитый в перестрелке с ФСБ оказался боевиком с бомбой

Убитый в ходе перестрелки на въезде в Уфу был боевиком запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который намеревался совершить теракт в столице Башкирии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Спецоперация была проведена вечером 21 марта, но ее подробности стали известны 25 марта.

Сотрудники ФСБ остановили легковой автомобиль на въезде в город, но водитель открыл стрельбу из пистолета Макарова. Ответным огнем он был убит. Установлено, что погибший является выходцем из Средней Азии. В автомобиле силовики обнаружили самодельную бомбу с поражающими элементами массой в четыре килограмма, которая была уничтожена на месте в связи с опасностью подрыва при разминировании. По данным ФСБ, боевик намеревался совершить теракт в Уфе.

2 марта сообщалось о задержании в Ставропольском крае местного жителя, который является сторонником ИГ. Он готовил теракты на территории региона. Во время обыска у него были найдены предметы для создания самодельной бомбы.

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