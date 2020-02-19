Оперативники ФСБ задержали в Москве мигрантов-экстремистов

Сотрудники ФСБ задержали в Москве семерых мигрантов — членов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Оперативники спецслужбы совместно с полицейскими пресекли деятельность ячейки, члены которой вовлекали в организацию новых сторонников, проводили сборы и пропагандировали идеологию «Таблиги Джамаат».

Задержаны три главаря и четыре активных члена ячейки, все уроженцы центральноазиатского региона. В квартирах задержанных обнаружены экстремистская литература и атрибутика организации.

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух подростков за подготовку терактов в образовательных учреждениях Керчи. У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты для их изготовления.

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