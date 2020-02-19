Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода Роскосмоса

Сотрудники ФСБ задержали Андрея Юрчикова, бывшего гендиректора Миасского машиностроительного завода (ММЗ), входящего в структуру Роскосмоса. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

По его словам, в изоляторе временного содержания также оказалась руководитель бюджетно-экономической службы ММЗ Елена Нуждина. Ее и Юрчикова подозревают в хищении средств предприятия в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»), сообщил URA.RU исполняющий обязанности прокурора Миасса Алексей Демчук. Он подтвердил задержание Юрчикова и Нуждиной, которое прошло вечером 18 февраля. Прокурор отметил, что им вменяется хищение более 19 миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые в 2015 году заключили фиктивную сделку, изъяв у ММЗ 19,3 миллиона рублей, пояснил изданию Newsmiass руководитель следственного отдела по Миассу областного управления СКР Анатолий Селиверстов.

Юрчикова, который руководил ММЗ с 2011 года, уволили с поста осенью 2018 года, при этом он остался на предприятии в качестве советника гендиректора.

ММЗ входит в структуру Государственного ракетного центра имени академика Макеева, который занимается разработкой баллистических ракет и является дочерним предприятием Роскосмоса.

В 2019 году в Миассе были осуждены два чиновника Минобороны, курирующие деятельность Государственного ракетного центра и еще ряда предприятий. Их признали виновными в получении ежемесячных взяток от 300 до 750 тысяч рублей за покровительство при исполнении госзаказа. Общая сумма вознаграждений составила 27 миллионов рублей.

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