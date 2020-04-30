В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении. На месте проведения операции силовики нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Ранее 30 апреля УФСБ ввело режим контртеррористической операции в Екатеринбурге и Арамильском городском округе Свердловской области.

4 апреля сообщалось, что в Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить теракт.

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