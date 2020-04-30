Ликвидированные в Екатеринбурге боевики ИГ готовили атаку на объект Минобороны

Ликвидированные в Екатеринбурге боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) готовили атаку на объект Минобороны и теракт путем подрыва жилого дома в период майских праздников. Об этом Znak.com сообщил источник, знакомый с ходом спецоперации.

По его словам, трое террористов были гражданами России, у одного было двойное гражданство России и Азербайджана. Они были жителями Екатеринбурга, давно проживали в городе. К ИГ примкнули недавно.

Для подготовки терактов подозреваемые около двух недель назад арендовали сторожевой домик в СНТ «Ручеек». На их след сотрудники ФСБ вышли по агентурным сообщениям. После эвакуации местных жителей к подозреваемым отправился переговорщик, чтобы предложить им сдаться, но по нему открыли стрельбу. Из-за активного сопротивления боевиков спецслужбы решили штурмовать дом. В результате трое подозреваемых были ликвидированы. Среди бойцов ФСБ и гражданского населения пострадавших нет.

У боевиков изъяты два пистолета, обрез и компоненты для изготовления взрывных устройств. Одно из них уже было собрано и готово к использованию.

Ранее 30 апреля председатель СНТ «Ручеек» по имени Марина рассказала, что сдала сторожевой домик мужчине по имени Юрий. «Еще обратила внимание, что по паспорту он русский, хотя внешность — нет. Бородатый. Он сказал, что работает бригадиром, и ему нужно где-то оставить строительный инструмент», — добавила женщина, уточнив, что Юрий жить здесь не собирался. Его паспортные данные она передала полиции.

Национальный антитеррористический комитет провел спецоперацию по предотвращению терактов на территории СНТ «Ручеек» под Екатеринбургом в ночь на 30 апреля. Местные жители рассказали, что ночью их разбудили оперативники ФСБ, которые сообщили о готовящемся мероприятии и попросили собраться для эвакуации. Часть людей погрузили в автобусы, которые отъехали от места операции, после чего послышались выстрелы и автоматные очереди. Были уничтожены трое террористов, отказавшихся сдаться. Они оказались сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

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