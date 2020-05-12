Задержанный ФСБ террорист оказался серийным поджигателем

Задержанный ФСБ в городе Кимры Тверской области предполагаемый террорист оказался серийным поджигателем. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в 2019-2020 годах в городе произошли поджоги автомобилей нескольких чиновников городского комитета по управлению имуществом, а затем были предприняты попытки поджогов их домов и служебных кабинетов.

«Сначала преступления расследовались полицейскими, как обычные акты вандализма и уничтожения чужого имущества, но затем стало ясно, что, скорее всего, преступления между собой связаны. Тогда в дело включились оперативники местного управления ФСБ», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

По его словам, задержанный также подозревается в причастности к нападениям на сотрудников городских предприятий. В марте 2020 года был избит один из работников местной управляющей компании. Некоторые из потерпевших обвиняются в злоупотреблениях в сфере ЖКХ и находятся под следствием по уголовному делу.

Официальными комментариями «Лента.ру» не располагает.

Ранее 12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области. По подозрению в подготовке поджогов зданий госорганов и вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов задержан россиянин 2001 года рождения. У него изъяты пистолет, мачете, коктейли Молотова, а также дневники, в которых говорится о готовящемся теракте.

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