Обезглавивший мать и уехавший в Петербург россиянин избежит наказания

Житель Самары, убивший родителей мачете и уехавший после этого в Санкт-Петербург, может избежать наказания. Об этом «Комсомольской Правде — Самара» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, 40-летний Давид Кочладзе страдает от шизофрении, он проходил лечение в психиатрической клиники. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у россиянина выявлено психическое расстройство. «Он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в клинике, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Об убийстве стало известно 31 августа. Соседи пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тела зарезанных 85-летнего Александра Кочладзе и его 72-летней супруги Татьяны. Труп матери убийца спрятал в шкаф, у нее были отрезаны голова и рука.

«Он конфликтовал с родителями, просил у них денег. Однажды, зимой, дошло до полицейских разбирательств, когда отец с помощью того же мачете выгонял его из дома», — отметил источник. По словам соседей Кочладзе, ранее он похожим образом расправился со своим знакомым у церкви. Тогда его тоже отправили на лечение в психбольницу.

4 сентября подозреваемого разыскали в Санкт-Петербурге и доставили в Самару, предъявив обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Мужчина признался в убийстве.

Как добавил источник «Комсомольской Правды», в последнее время Кочладзе увлекался буддизмом, и в Санкт-Петербурге находился его «гуру». Он собирался выплатить положенную «дань».