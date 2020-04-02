Группа вооруженных полицейских окружила москвича с мачете и попала на видео

Задержание вооруженного мачете москвича группой полицейских с дубинками и пистолетами в Москве попало на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как более десяти сотрудников внутренних органов окружили подозреваемого и прижали его к двери подъезда. Им пришлось применить табельное оружие. Нападавший пытался оказать сопротивление при задержании и размахивал мачете. По некоторым данным, у подозреваемого могут быть проблемы с психикой.

1 апреля сообщалось, что днем в магазине на Селигерской улице посетитель украл банку кофе. Охранник подошел к нему, но тот выхватил мачете и стал наносить удары по его руке. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Пострадавший охранник был госпитализирован.

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