Возомнивший себя авторитетом российский подросток напал на полицейских

В Самаре подросток напал на полицейских, после того, как они попытались его задержать. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, 17-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль вместе со своим другом, спровоцировав ДТП. Когда полицейские его поймали и начали задерживать, угонщик сначала оскорблял их, а потом напал на одного из сотрудников МВД. При задержании подросток, возомнивший себя авторитетом, начал угрожать полицейским увольнением, говоря, что его отец майор.

В настоящее время сотрудники МВД проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против несовершеннолетних угонщиков.

В начале года сообщалось, что в Туле подросток напал на полицейского. 17-летний юноша находился в состоянии алкогольного опьянения. Он агрессивно вел себя на улице, из-за чего к нему подошел сотрудник правоохранительных органов. После этого подросток ударил полицейского по руке осколком разбитой бутылки.

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