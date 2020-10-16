Россияне устроили с полицейскими драку и попали на видео

В Москве двое молодых людей, распивавших алкоголь на лавочке в парке, устроили драку с полицейскими и попали на видео. Ролик в пятницу, 16 октября, публикует Telegram-канал Baza.

На видео, снятом в столичном районе Фили-Давыдково, видно, что два сотрудника правоохранительных органов спорят о чем-то с молодым человеком в белых штанах. К ним приближается его товарищ, который немедленно набрасывается на полицейского — начинается драка. Полицейскому приходится нелегко, и на подмогу бросается его коллега. Он сбивает дебошира ударом ноги и несколько раз стреляет в воздух, требуя от второго нарушителя порядка встать на колени. Тот отказывается подчиниться, и сотрудник велит ему отойти и не вмешиваться.

Сотрудники полиции доставили дебоширов в отдел. На них были составлены протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нападение на сотрудника полиции.

Ранее 16 октября сообщалось, что на Сахалине 39-летний житель города Оха стал фигурантом дела после того, как напал на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке.