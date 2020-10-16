Российский полицейский застрелил отказавшегося съезжать квартиранта

В Великом Новгороде следователи проводят проверку по факту гибели 44-летнего застреленного полицейским россиянина. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 15 октября участковый прибыл по вызову собственницы квартиры в жилом доме на улице Щусева. Она сообщила, что сдает квартиру мужчине, который отказывается выезжать. Полицейский вступил в переговоры с квартирантом, но тот стал проявлять агрессию, а после схватился за нож. Участковый пытался успокоить дебошира, но мужчина, проигнорировав требование сотрудника, попытался атаковать. Тогда полицейский произвел выстрел из табельного оружия.

По данным агентства ТАСС, выстрел оказался смертельным и хотя полицейский оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвал на место происшествия медиков, спасти мужчину не удалось. Погибший ранее был судим за угрозу убийством.

Ранее 16 октября сообщалось, что на Сахалине 39-летний житель города Оха стал фигурантом дела, после того как напал на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке.