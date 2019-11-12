Туристка в бикини залезла на монумент времен войны и побила полицейского

Женщина в бикини напала на двух полицейских на пляже острова Бриби, Новая Зеландия. Видеозапись произошедшего опубликована на сайте полиции города Квинсленд.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября. На видеозаписи видно, как одна из туристок в красном лифчике и черных шортах вышла из машины и начала плеваться в полицейского, бить и царапать его. Затем появилась другая женщина, одетая в свободную длинную футболку, и стала унимать подругу.

Из сообщения полицейских следует, что во время патрулирования пляжа, примерно в два часа дня, двое рейнджеров заметили женщин, которые залезли на монумент времен Второй мировой войны. Когда блюстители порядка подошли к нарушительницам, то были атакованы. После этого проявившая агрессию женщина покинула пляж на автомобиле. В настоящий момент расследование инцидента продолжается.

В октябре 2019 года влюбленная пара туристов устроила драку в автобусе, который вез их от самолета к терминалу аэропорта. Сначала женщина набросилась на мужчину, повалила его и начала наносить удары по голове. Затем мужчине удалось подняться, он прижал женщину к стене автобуса и принялся бить ее кулаком по голове.

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