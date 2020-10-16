Россиянин напал на полицейского в участке

На Сахалине 39-летний житель города Оха стал фигурантом дела после того, как напал на сотрудника правоохранительных органов в полицейском участке. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый отдыхал в одном из увеселительных заведений города, где, употребив алкоголь, начал неадекватно себя вести. На место был вызван наряд полиции, который доставил нарушителя порядка в отдел. Там мужчина продолжил вести себя неподобающим образом и принялся оскорблять полицейских. Один из сотрудников сделал ему замечание и тут же получил удар кулаком в лицо. СКР возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношение представителя власти»).

25 сентября сообщалось, что житель Волгоградской области в состоянии алкогольного опьянения избил полицейского, который задержал его по причине буйного поведения.