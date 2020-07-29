Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского

Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

В ходе прений сторон в Головинском районном суде гособвинитель запросил для подсудимого девять лет и восемь месяцев лишения свободы. Он также предложил суду ужесточить обвинение иностранцу, переквалифицировав статью 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти») с первой части на вторую.

По версии следствия, в августе 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел МВД Рид в служебном автомобиле напал на полицейских.

Рид является студентом Университета Северного Техаса. Он приехал в Россию по туристической визе. Американец остановился в квартире своей девушки, проживавшей недалеко от Ленинградского шоссе.

Рид ранее проходил службу в Корпусе морской пехоты США, рассказывал его отец газете The New York Times. Его родственники называют обвинения ложными и просят администрацию США обратить внимание на это дело.

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