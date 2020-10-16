Дочь российского силовика поймали на продаже своей девственности

В Московской области полицейские проводят проверку после заявления россиянки, сообщившей о продаже ее дочерью девственности за 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, жена сотрудника силовых структур, проживающая вместе с четырьмя детьми в ведомственном общежитии, обнаружила, что ее 17-летняя дочь неожиданно улучшила свое благосостояние. В один из дней она явилась с дорогим парфюмом, наушниками и брендовой одеждой. Кроме того, мать обнаружила у студентки крупную сумму денег. После разговора с дочерью женщина выяснила, что та продала свою девственность при помощи виртуальной сводницы.

Девушка познакомилась в интернете с некой женщиной, которая предложила хорошо оплачиваемую встречу с 47-летним клиентом, пообещав, что все пользователи их услуг являются порядочными людьми. Студентка согласилась, встреча с мужчиной прошла в номере отеля. Полицейские выяснили, что клиент не знал о возрасте девушки. Выясняются обстоятельства существования бизнеса по вовлечению несовершеннолетних в проституцию.

1 октября сообщалось, что московские полицейские нашли 15-летнюю школьницу в притоне, организованном в квартире жилого дома.