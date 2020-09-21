Россиянка рассказала о своем общении в сети с убившим девочек в Рыбинске

Жительница Ярославской области рассказала о том, как общалась на сайте знакомств с Виталием Молчановым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве детей своей сожительницы в Рыбинске. Об этом пишет издание 76.ru.

По словам девушки, она начала общаться с Виталием в сети пять-шесть лет назад. Сначала мужчина показался ей очень милым, ежедневно желал ей доброго утра и спокойной ночи, делал комплименты и присылал фотографии. Однако переписка с ним прекратилась после того, как Молчанов перешел к интимным намекам.

Девушка призналась, что была ошеломлена, узнав из новостей о том, что сотворил мужчина. «Меня аж подкинуло, когда я увидела его в новостях. Узнала в лицо, подняла переписку пятилетней давности — он. Меня как холодным ливнем окатило», — вспоминает она.

19 сентября 2020 года Рыбинский городской суд арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух сестер 8 и 13 лет. Мать девочек познакомилась с мужчиной в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла детей мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Позже стало известно, что в сентябре 2009 года мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.