Убивший девочек в Рыбинске прятался от полиции после выхода из колонии

Виталий Молчанов, обвиняемый в убийстве и изнасиловании двух дочерей своей сожительницы, получив условно-досрочное освобождение (УДО) после совершения нескольких особо тяжких преступлений, стал прятаться от полиции. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Мужчина не встал на административный надзор по месту жительства, поэтому местные сотрудники полиции ничего не знали о его криминальном прошлом. Как отмечает канал, выйдя из колони, он устроился работать на кабельный завод и старался не привлекать к себе внимания.

В июле 2010 года Молчанова приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство, надругательство над телами умерших, изнасилование и незаконное лишение свободы. Мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать 28-летнюю соседку погибшей, но по физиологическим причинам не смог.

19 сентября 2020 года Рыбинский городской суд арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух сестер 8 и 13 лет. Мать девочек познакомилась с мужчиной в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла детей мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.